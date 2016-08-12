国际油市：亚洲燃料油现货价差扩大；套利窗口关闭

路透新加坡8月12日 - 交易商表示，亚洲燃料油现货价差周五有所改善，180-cst燃料油升水触及近五个月高位；同时东西方价差降至本月初以来的最低，造成套利机会缩减。

8月东西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，已降至每吨14.25美元，为8月1日以来最低。

相比之下，周三时东西方价差为每吨17.50美元，为7月26日以来最高。

“如果（套利）窗口仍这般低，这可能会限制了新的替代燃料油流入新加坡，然我认为新加坡的供应已相当充沛，且有充足的船货正在前往这里，”一新加坡交易商表示。

180-cst燃料油现货升水FO180-SIN-DIF连续第七个交易日走升，来到每桶较新加坡报价高出0.80美元，为3月22日以来最高。行业消息人士表示，此前嘉能可在普氏窗口向KIB买进2万吨的船货，每吨较新加坡报价升水1美元。

380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货贴水周五较上日缩减0.43美元，至每吨较新加坡报价低0.75美元。在普氏窗口周五有一笔380-cst燃料油现货交易成交，壳牌向Coastal买进2万吨燃料油，价格为每吨较新加坡报价贴水1美元。

新加坡现货市场有两笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻