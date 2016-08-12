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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 21:42 BJT

美国热股：英伟达营收成长创近五年新高，盘初急升6%

路透8月12日 - 英伟达(Nvidia) 公布季度营收成长创近五年来最高，因游戏用电脑及数据中心用的绘图芯片需求强劲。

英伟达周五盘初急升6.0%，报63.31美元。(完)

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