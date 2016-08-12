欧元债市：欧债收益率下跌，因疲弱的美国数据推迟美联储升息预期

路透伦敦8月12日 - 欧元区指标公债－10年期德债收益率周五下跌，因美国经济数据疲弱降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在短期升息的预期。

美国7月零售销售意外持平和生产者物价下降 ，打压欧元区公债收益率下跌。

“市场认为，数据带走了美联储今年加息的压力，”Investec分析师 Victoria Clarke说。

“有一层不确定性，因为美国11月大选，从技术上，美联储应该不会考虑(在大选前)升息，所以零售销售数据为美联储主席叶伦(将在这之后才加息)提供进一步理据，”她说。

CME Group的FedWatch工具显示，交易商预计美联储12月加息机率为41.6%，低于周四的45%。

周四油价急升近5%和旧金山联储总裁威廉姆斯支持今年加息一次的言论推动欧债收益率周五盘初上涨。

公债对原油价格大幅波动反应敏感，因为油价对通胀可能带来影响。

德国10年期公债 收益率在周五盘初上涨2个基点，至负0.14%，但在美国零售销售数据公布后，回落至负0.17%，日内下跌1个基点。

多数欧元区公债收益率跟随德债收益率走势，大部份收益率势将日内持平或小幅下跌。

欧元区第二季经济增长数据喜忧参半，欧元区第二季国内生产总值(GDP)按季增速放缓至0.3%，但德国第二季经济按季增速放慢至0.4%，好于预期。

意大利第二季经济意外零成长，预期为按季增长0.2%。