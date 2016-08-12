美国债市：指标公债收益率降至近两周低位，因美国通胀数据疲弱

* 指标10年期公债收益率降至8月1日来最低 * 美国零售销售和PPI数据不及预期 * 投资者降低美联储加息预期 * 美元兑日圆走低，令美国公债收益率跌势加剧 路透纽约8月12日 - 指标美国公债收益率周五降至近两周低位，因美 国零售销售和生产者物价指数(PPI)弱于预期，暗示美国通胀可能放缓， 使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期降温。 美国7月零售销售持平，不及预期的温和增加0.4%，7月生产者物价录 得近一年来的最大跌幅，因服务业和能源商品成本下降。 “个中的关系显而易见，低通胀和低增长，意味着低利率，” Janne y Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas说。 周五联邦基金利率期货走势显示，投资者降低对美联储年底前加息的 预期。根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计，美联储在12月会议 加息的机率为43%，周四为52%。 数据公布后，指标10年期公债 收益率降至8月1日来最低1 .48%，30年期公债 收益率触及8月5日来最低2.21%。 10年期公债价格尾盘上升16/32，收益率报1.52%，较周四尾盘下跌超 过5个基点。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报2.24%，较周四尾盘下 跌约5个基点。 美国公债收益率在数据公布后的跌势因日圆买盘而加剧，LeBas说。 近几个月，美国长债和日圆走势基本同步，美国长债收益率下滑，因为美 元兑日圆走低。 日本等美国以外发达国家年期至10年期的公债收益率已降至负值，使 美国公债吸引到更多的海外投资者。日本10年期公债收益率目前为负0.10 1%，意味着如果投资者持有这些公债到期，将会蒙受损失。 -----------------------1359 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-04/32 (+04/32) 0.694 五年期公债 100-08/32 (+12/32) 1.073 10年期公债 100-03/32 (+24/32) 1.492 30年期公债 100-22/32(+1-17/32) 2.219(完)