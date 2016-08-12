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债券 | 2016年 8月 13日 星期六 04:02 BJT

美国债市：指标公债收益率降至近两周低位，因美国通胀数据疲弱

* 指标10年期公债收益率降至8月1日来最低
    * 美国零售销售和PPI数据不及预期
    * 投资者降低美联储加息预期
    * 美元兑日圆走低，令美国公债收益率跌势加剧

    路透纽约8月12日 - 指标美国公债收益率周五降至近两周低位，因美
国零售销售和生产者物价指数(PPI)弱于预期，暗示美国通胀可能放缓，
使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期降温。
    
    美国7月零售销售持平，不及预期的温和增加0.4%，7月生产者物价录
得近一年来的最大跌幅，因服务业和能源商品成本下降。 
    
    “个中的关系显而易见，低通胀和低增长，意味着低利率，” Janne
y Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas说。
    
    周五联邦基金利率期货走势显示，投资者降低对美联储年底前加息的
预期。根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计，美联储在12月会议
加息的机率为43%，周四为52%。

    数据公布后，指标10年期公债 收益率降至8月1日来最低1
.48%，30年期公债 收益率触及8月5日来最低2.21%。
    10年期公债价格尾盘上升16/32，收益率报1.52%，较周四尾盘下跌超
过5个基点。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报2.24%，较周四尾盘下
跌约5个基点。
    
    美国公债收益率在数据公布后的跌势因日圆买盘而加剧，LeBas说。
近几个月，美国长债和日圆走势基本同步，美国长债收益率下滑，因为美
元兑日圆走低。
    
    日本等美国以外发达国家年期至10年期的公债收益率已降至负值，使
美国公债吸引到更多的海外投资者。日本10年期公债收益率目前为负0.10
1%，意味着如果投资者持有这些公债到期，将会蒙受损失。    
    
    -----------------------1359 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-04/32  (+04/32)     0.694
    五年期公债      100-08/32  (+12/32)     1.073
    10年期公债     100-03/32  (+24/32)     1.492
    30年期公债   　100-22/32(+1-17/32)     2.219(完)
    
　　

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