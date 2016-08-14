重温稿-美国股市：几无变动，但纳斯达克指数连续第二日创纪录收盘高位

* 美国7月零售销售意外持平

* Nordstrom季报强劲推高股价

* 油价走坚，提振能源股

* 道指下跌0.2%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数升0.1%

路透8月12日 - 美国股市道指和标普500指数周五从纪录高位回落，因萎靡不振的数据削弱了投资者对经济增长的信心，纳斯达克指数则连续第二日创纪录收盘高位。

标普500指数跌幅居前的个股中，陶氏化学(Dow Chemical) 大跌2.4%，报52.33美元，杜邦 挫跌1.9%，报67.66美元，昨日欧盟反垄断监管机构对陶氏化学和杜邦拟议中的1,300亿美元合并交易展开全面调查。

标普材料股指数 下滑1.2%，在标普500指数各板块中领跌。

美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。周五发布的其它数据显示，7月生产者物价录得近一年来的最大跌幅，因服务业和能源商品成本下降。消费者支出冷却下来，通胀温和，暗示尽管就业市场强劲，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快升息。

三大股指周四均刷新纪录最高收位，为1999年来首次，近期涨势使许多投资者担心股市升得很高。

“股市到了我认为超买的水准...可能还不到泡沫的水准，但依我看也快了，”Hugh Johnson Advisors LLC投资长Hugh Johnson表示，“投机性没有1999年那么高。”

在大约1997年至2000年科网泡沫时，股市急升，特别是网络类股。

道琼工业指数 收跌37.05点，或0.2%，至18,576.47点；标准普尔500指数 收跌1.74点，或0.08%，至2,184.05点；纳斯达克指数 上升4.50点，或0.09%，收报5,232.90点。

本周道指上涨0.17%，标普500指数微升0.05%，纳斯达克指数上涨0.23%。

晶片生产商英伟达(Nvidia) 昨日公布季度营收增长为约五年最快后，今日大涨5.6%，至63.04美元，对纳斯达克指数的提振作用最大。

在今日的亮点中，百货公司连锁店运营商Nordstrom 升8%，报51.38美元，此前其公布的可比销售和季度获利都优于预期。

J.C. Penney 在公布强劲业绩后收高6.1%，报10.55美元，标普零售股指数 升0.3%。

能源股也走强，标普能源股指数 升0.7%，因油价 大幅收高逾2%。

艾克森美孚 升1.3%，报87.85美元，给予道指和标普500指数最大支撑。雪佛龙 收高0.75%，报102.16美元。

今日成交清淡，美国各证交所共计约56亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.06:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.07:1。