《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 98.25 +6.48 +7.06 12089980 京东 24.65 +1.36 +5.84 27840241 新浪 70.54 +0.51 +0.73 1184695 搜狐 39.36 -0.83 -2.07 214016 网易 205.87 +5.58 +2.79 1108465 百度 167.98 +0.26 +0.16 1840959 台湾 台湾积体电路 29.24 +0.10 +0.34 1289406 联电 1.93 -0.03 -1.53 145456 日月光 6.19 -0.02 -0.32 127637 矽品精密 7.60 -0.08 -1.04 122030 和信超媒体 2.60 +0.00 +0.00 12779 友达 4.05 -0.05 -1.22 114455 中华电信 36.92 -0.46 -1.23 41923 台湾国际航电 55.10 -0.19 -0.34 626336 香港 中国移动 63.36 +0.52 +0.83 146804 中国联通 10.70 +0.08 +0.75 55227 中国电信 50.90 -0.30 -0.59 4183 中芯国际 4.91 +0.21 +4.47 51633 电讯盈科 6.75 -0.57 -7.79 2104 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 李春喜)