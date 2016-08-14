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亚洲 | 2016年 8月 14日 星期日 12:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          98.25    +6.48    +7.06  12089980
    京东                24.65    +1.36    +5.84  27840241
    新浪              70.54    +0.51    +0.73   1184695
    搜狐              39.36    -0.83    -2.07    214016
    网易             205.87    +5.58    +2.79   1108465
    百度             167.98    +0.26    +0.16   1840959
    
    台湾
    台湾积体电路       29.24    +0.10    +0.34   1289406
    联电                1.93    -0.03    -1.53    145456
    日月光              6.19    -0.02    -0.32    127637
    矽品精密           7.60    -0.08    -1.04    122030
    和信超媒体         2.60    +0.00    +0.00     12779
    友达                4.05    -0.05    -1.22    114455
    中华电信           36.92    -0.46    -1.23     41923
    台湾国际航电      55.10    -0.19    -0.34    626336
    
    香港
    中国移动           63.36    +0.52    +0.83    146804
    中国联通           10.70    +0.08    +0.75     55227
    中国电信           50.90    -0.30    -0.59      4183
    中芯国际            4.91    +0.21    +4.47     51633
    电讯盈科         6.75    -0.57    -7.79      2104
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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