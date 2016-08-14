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亚洲 | 2016年 8月 14日 星期日 16:40 BJT

全球汇市：美元净多仓连二周下滑，英镑净空仓创纪录高位--CFTC/路透

路透8月12日 - 汇市投机客连续第二周减持对美元的多头押注，因投
资者仍怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会升息，尽管上周
公布强劲的美国非农就业报告。
   
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截
至8月9日止当周，美元净多仓降至114.1亿美元，此前一周为128.1亿美元
。
    
    “最新的美国数据(疲弱的零售销售及生产者物价指数)强化了我们看
法，即美联储今年将难以升息不止一次，因此美国利率正常化的脚步仍将
非常渐进式的可能性升高，”BNY Mellon全球市场策略师Samarjit Shank
ar表示。
    
    数据显示，本周英镑净空仓升至90,082口，为纪录高位。投机客自去
年11月以来便一直作空英镑。
    
    投机客并提高日圆净多仓至48,831口，为一个月高位。
    
    BNY的Shankar表示，过去一个月来资金仍大量流入避险日圆。去年12
月时因忧心中国经济放缓的一波全球避险操作，也是有资金流入日圆。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
           8月9日当周       前一周
 多头仓位  86,719           76,575
 空头仓位  37,888           34,875
 净仓位    48,831           41,700
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           8月9日当周       前一周
 多头仓位   100,442         104,516
 空头仓位   198,841         208,619
 净仓位    -98,399          -104,103
                    
    英镑(62,500英镑为1口)
           8月9日当周        前一周
 多头仓位   35,523           33,375
 空头仓位  125,605           115,890
 净仓位    -90,082           -82,515
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           8月9日当周        前一周
 多头仓位  20,426            21,216
 空头仓位  20,319            22,931
 净仓位    107               -1,715
    
    加元(100,000加元为1口)
            8月9日当周        前一周
 多头仓位   43,647            41,711
 空头仓位   28,281            23,953
 净仓位     15,366            17,758
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           8月9日当周        前一周
 多头仓位  59,586            58,269
 空头仓位  24,702            26,906
 净仓位    34,884            31,363
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           8月9日当周        前一周
 多头仓位  28,314            27,049
 空头仓位  28,927            26,832
 净仓位    -613                 217
    (完)
    
              
      
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 (编译 戴素萍 审校 李春喜)

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