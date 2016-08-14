全球汇市：美元净多仓连二周下滑，英镑净空仓创纪录高位--CFTC/路透

路透8月12日 - 汇市投机客连续第二周减持对美元的多头押注，因投 资者仍怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否会升息，尽管上周 公布强劲的美国非农就业报告。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截 至8月9日止当周，美元净多仓降至114.1亿美元，此前一周为128.1亿美元 。 “最新的美国数据(疲弱的零售销售及生产者物价指数)强化了我们看 法，即美联储今年将难以升息不止一次，因此美国利率正常化的脚步仍将 非常渐进式的可能性升高，”BNY Mellon全球市场策略师Samarjit Shank ar表示。 数据显示，本周英镑净空仓升至90,082口，为纪录高位。投机客自去 年11月以来便一直作空英镑。 投机客并提高日圆净多仓至48,831口，为一个月高位。 BNY的Shankar表示，过去一个月来资金仍大量流入避险日圆。去年12 月时因忧心中国经济放缓的一波全球避险操作，也是有资金流入日圆。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 86,719 76,575 空头仓位 37,888 34,875 净仓位 48,831 41,700 欧元(125,000欧元为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 100,442 104,516 空头仓位 198,841 208,619 净仓位 -98,399 -104,103 英镑(62,500英镑为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 35,523 33,375 空头仓位 125,605 115,890 净仓位 -90,082 -82,515 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 20,426 21,216 空头仓位 20,319 22,931 净仓位 107 -1,715 加元(100,000加元为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 43,647 41,711 空头仓位 28,281 23,953 净仓位 15,366 17,758 澳元(100,000澳元为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 59,586 58,269 空头仓位 24,702 26,906 净仓位 34,884 31,363 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月9日当周 前一周 多头仓位 28,314 27,049 空头仓位 28,927 26,832 净仓位 -613 217 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李春喜)