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市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:53 BJT

CFTC报告：COMEX期金8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约（ 575,399口)
    356,471   70,024   50,020  116,251  429,192  522,742  549,236   52,657  26,163
    
    较8月2日变动(未平仓合约：减少6,812口)
    
     -9,330   -1,594    1,972    2,340   -8,746   -5,018   -8,368   -1,794   1,556
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       62.0     12.2      8.7     20.2     74.6     90.8     95.5      9.2     4.5
    
    各类交易商数量(总计为371家)
        199       90       87       54       59      297      197
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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