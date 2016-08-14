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市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:54 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5
0,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(244,954口)
    122,629   38,449   13,880   88,699  185,389  225,208  237,718   19,746   7,236
    
    较8月2日变动(未平仓合约：增加7,901口)
    
      3,635      896    1,230    2,473    6,613    7,338    8,739      563    -838
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.1     15.7      5.7     36.2     75.7     91.9     97.0      8.1     3.0
    
    各类交易商数量(总计为312家)
        155       62       51       56       69      237      162
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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