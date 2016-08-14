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市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,829,979口)
    562,028  303,778  528,277  639,378  897,585  1729683  1729640  100,296 100,339 
    
    较8月2日变动(未平仓合约：增加37,339口)
    
       -504    8,438   -8,957   54,916   33,421   45,455   32,902   -8,116   4,437
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.7     16.6     28.9     34.9     49.0     94.5     94.5      5.5     5.5
    
    各类交易商数量(总计为407家)
        142      122      171       96      120      331      339
    (完)   
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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