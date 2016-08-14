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货币新闻 | 2016年 8月 14日 星期日 15:54 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(674,104口)
    244,234   74,187   79,908  302,668  434,202  626,810  588,297   47,294  85,807
    
    较8月2日变动(未平仓合约：减少7,917口)
    
       -360   -5,706    1,612   -7,753   -4,127   -6,501   -8,221   -1,416     304
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.2     11.0     11.9     44.9     64.4     93.0     87.3      7.0    12.7
    
    各类交易商数量(总计为627家)
        209      126      152      169      242      447      464
    (完)                   

  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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