CFTC报告：CBOT大豆期货8月9日持仓报告(表)

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(674,104口) 244,234 74,187 79,908 302,668 434,202 626,810 588,297 47,294 85,807 较8月2日变动(未平仓合约：减少7,917口) -360 -5,706 1,612 -7,753 -4,127 -6,501 -8,221 -1,416 304 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.2 11.0 11.9 44.9 64.4 93.0 87.3 7.0 12.7 各类交易商数量(总计为627家) 209 126 152 169 242 447 464 (完) (整理 戴素萍 审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。