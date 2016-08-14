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市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:55 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每
口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(451,314口)
    131,969  220,190   87,878  177,266   98,938  397,113  407,006   54,201  44,308
    
    较8月2日变动(未平仓合约：减少36,928口)
    
     -1,834  -12,389  -15,054  -22,043   -9,343  -38,931  -36,786    2,003    -142
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.2     48.8     19.5     39.3     21.9     88.0     90.2     12.0     9.8
    
    各类交易商数量(总计为440家)
        144      137      112      119      103      327      299
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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