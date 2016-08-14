版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:55 BJT

CFTC报告：COMEX期铜8月9日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年8月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(188,297口)
     66,712   71,890   22,489   81,248   78,533  170,449  172,912   17,848  15,385
    
    较8月2日变动(未平仓合约：减少508口)
    
     -2,056    5,804      787   -1,042   -7,194   -2,311     -603    1,803      95
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.4     38.2     11.9     43.1     41.7     90.5     91.8      9.5     8.2
    
    各类交易商数量(总计为 273家)
         98       98       65       50       47      191      181
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐