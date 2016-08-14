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市场报道 | 2016年 8月 14日 星期日 15:53 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货8月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,360,945口)
    351,872  346,460  222,611  636,566  597,397  1211049  1166468  149,896 194,477
    
    较8月2日变动(未平仓合约：增加20,947口)
    
      3,676   37,480   -6,370   15,791   -8,927   13,097   22,183    7,850  -1,236
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       25.9     25.5     16.4     46.8     43.9     89.0     85.7     11.0    14.3
    
    各类交易商数量(总计为758家)
        179      161      158      289      301      569      550
    (完)
    
  
 (整理 戴素萍 审校　李春喜)

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