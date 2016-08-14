主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列 印并放在手边参考。 ------------------------------------------------------------------------ 您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。 例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。 也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。 ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 主要国家或地区 提取代码 -------------------------------- 亚洲 澳洲 中国 香港 印尼 印度 日本 韩国 马来西亚 新西兰 菲律宾 新加坡 泰国 台湾 欧美 加拿大 美国 瑞士 德国 英国 意大利 法国 汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583