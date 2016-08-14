金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.27%，报910.08点。
中国股市：沪综指收升1.6%创一个月最大单日涨幅，权重板块整体走强
中国汇市：人民币缩量小幅收跌，宏观数据不及预期一度刺激购汇
香港股市：涨至九个月高位，受美股隔夜大涨带动
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘近持平，报58,298.408点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收跌3.1835/50，此前该国临时总统特梅尔对本币强势表示担忧。他说担忧雷亚尔最近兑美元的升值，表示将找到“平衡点”。雷亚尔上日收报3.1380/00 。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.1%，报45,703.18点；大盘综合指数 收盘上涨0.93%，报52,806.5点。
南非汇市：兰特周线上升3%，因投资者对南非经济和政治信心增强
=========================================================================
印度股市：BSE指数 收盘上涨1.05%，报28,152.4点，受印度国家银行(SBI)大涨拉动。该行公布的4-6月季度坏账增幅小于预期，提振股价跳涨。NSE指数 收盘上涨0.93%，报8,672.15点。周一印度股市因假日休市。 ]
印度汇市：卢比兑美元 收报66.885/66.895，受进口商的美元买需拖累。上日收报66.84/66.85。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.19%，报954.58点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.19%，报497.07点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.66%，报64.75；卢布兑欧元 贬值0.88%，报72.26。(完) (整理 李春喜 审校 戴素萍)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583