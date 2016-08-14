金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周五)走势纵览。

香港股市：涨至九个月高位，受美股隔夜大涨带动

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘近持平，报58,298.408点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收跌3.1835/50，此前该国临时总统特梅尔对本币强势表示担忧。他说担忧雷亚尔最近兑美元的升值，表示将找到“平衡点”。雷亚尔上日收报3.1380/00 。