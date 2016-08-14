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亚洲 | 2016年 8月 14日 星期日 16:50 BJT

金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.27%，报910.08点。

中国股市：沪综指收升1.6%创一个月最大单日涨幅，权重板块整体走强

中国汇市：人民币缩量小幅收跌，宏观数据不及预期一度刺激购汇

香港股市：涨至九个月高位，受美股隔夜大涨带动

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘近持平，报58,298.408点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收跌3.1835/50，此前该国临时总统特梅尔对本币强势表示担忧。他说担忧雷亚尔最近兑美元的升值，表示将找到“平衡点”。雷亚尔上日收报3.1380/00 。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.1%，报45,703.18点；大盘综合指数 收盘上涨0.93%，报52,806.5点。

南非汇市：兰特周线上升3%，因投资者对南非经济和政治信心增强

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印度股市：BSE指数 收盘上涨1.05%，报28,152.4点，受印度国家银行(SBI)大涨拉动。该行公布的4-6月季度坏账增幅小于预期，提振股价跳涨。NSE指数 收盘上涨0.93%，报8,672.15点。周一印度股市因假日休市。 ]

印度汇市：卢比兑美元 收报66.885/66.895，受进口商的美元买需拖累。上日收报66.84/66.85。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.19%，报954.58点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.19%，报497.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.66%，报64.75；卢布兑欧元 贬值0.88%，报72.26。(完) (整理 李春喜 审校 戴素萍)

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