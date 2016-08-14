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市场报道 | 2016年 8月 15日 星期一 06:53 BJT

全球贵金属：8月12日SPDR黄金持仓减少1.22%，或11.87吨

路透8月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少1.22%，至960.45吨，周四为972.32吨。

黄金持仓量 从31,261,082.57盎司降至30,879,317.77盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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