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市场报道 | 2016年 8月 15日 星期一 07:34 BJT

英国经济：7月主要商业区商店客流量同比小升--Springboard调查

路透伦敦8月15日 - 根据又一项调查显示，7月英国主要商业区零售商店客流量较去年同期小幅上升，英国公投决定退欧后，消费需求已然持坚。

零售数据公司Springboard与英国零售业联盟(BRC)表示，7月主要商业区客流量较2015年7月增长0.3%，6月为下滑3.7%。

整体而言，这些数据表明自6月23日公投后的消费者支出有好有坏，消费者信心重挫，但几乎不见零售商公布销售放缓。

上周的一份调查显示，7月零售支出较上年同期增加1.9%，为六个月来最大增幅。

Springboard表示，天气转好加上大幅折扣，促使主要商业区客流量上升，但造访购物中心的人数减少。退欧公投后英镑大跌也吸引海外买家。

“在伦敦与其他大城市的部分主要商业区，海外访客因汇率变动而增加支出，”Springboard市场行销与分析主任Diane Wehrle表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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