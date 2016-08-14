英国经济：7月主要商业区商店客流量同比小升--Springboard调查

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月15日 - 根据又一项调查显示，7月英国主要商业区零售商店客流量较去年同期小幅上升，英国公投决定退欧后，消费需求已然持坚。
零售数据公司Springboard与英国零售业联盟(BRC)表示，7月主要商业区客流量较2015年7月增长0.3%，6月为下滑3.7%。
整体而言，这些数据表明自6月23日公投后的消费者支出有好有坏，消费者信心重挫，但几乎不见零售商公布销售放缓。
上周的一份调查显示，7月零售支出较上年同期增加1.9%，为六个月来最大增幅。
Springboard表示，天气转好加上大幅折扣，促使主要商业区客流量上升，但造访购物中心的人数减少。退欧公投后英镑大跌也吸引海外买家。
“在伦敦与其他大城市的部分主要商业区，海外访客因汇率变动而增加支出，”Springboard市场行销与分析主任Diane Wehrle表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍