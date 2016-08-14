美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月15日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正2.50 正0.55 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 60 59 2000 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出110 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出183 8月16日(二) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.7% -1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.9% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 116.0 115.3 建筑许可(较前月) -- +1.5% 房屋开工年率(万户) 118.0 118.9 房屋开工(较前月) -- +4.8% 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 产能利用率 75.6% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 8月17日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 564.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,538.3 8月18日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 -- 26.6 四周均值(万人) -- 26.275 续请失业金人数(万人) 8月6日当周 -- 215.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正2.0 负2.9 1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 8月19日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.5% 央行核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.1% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.9% 8月22日当周 8月22日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +1.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍