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市场报道 | 2016年 8月 15日 星期一 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
     
    8月15日当周
    
    8月15日(一)
    1230 美国纽约联储制造业指数                        8月    正2.50         正0.55
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          8月        60             59
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      6月        --      净流出110
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --      净卖出183
    
    8月16日(二)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      6月     +0.7%          -1.0%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月      持平          +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                     +0.9%          +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                       +0.2%          +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                 +2.3%          +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --          -0.1%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        7月     116.0          115.3
             建筑许可(较前月)                                     --          +1.5%
             房屋开工年率(万户)                                118.0          118.9
             房屋开工(较前月)                                     --          +4.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                          7月     +0.3%          +0.6%
             产能利用率                                        75.6%          75.4%
             制造业产出(较前月)                                +0.3%          +0.4%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   7月        --          +0.2%
    
    8月17日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --          564.0
                抵押贷款再融资指数                                --        2,538.3
    
    8月18日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月13日当周       --           26.6
                       四周均值(万人)                             --         26.275
                 续请失业金人数(万人)           8月6日当周        --          215.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                8月     正2.0          负2.9
    1400 美国领先指标(较前月)                          7月     +0.3%          +0.3%
    
    8月19日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月     -0.1%          +0.2%
                              (较上年同期)                     +1.3%          +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                              持平           持平
                          (较上年同期)                         +2.1%          +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        6月     +0.5%          +0.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.4%          +0.9%
    
    
    8月22日当周
    
    8月22日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  6月        --          +1.8%
    (完)
     
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英；审校 戴素萍)

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