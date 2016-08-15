欧洲经济指标预测--8月15日-8月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月15日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 8月16日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.0% +1.8% (未经季节调整，较上年同期) +2.0% -0.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) 持平 -0.4% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 正2.0 负6.8 现况指数 正50 正49.8 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差246 8月17日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 增加10 增加0.4 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 5.9 8月18日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.20% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余154 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余308 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 467 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.1% -0.9% (较上年同期) +4.2% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.9% (较上年同期) +3.9% +3.9% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 8月19日(五) 0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -2.1% -2.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -- 73.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 148.55 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济指标公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结