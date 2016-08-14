《中国报摘》--中国证券报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--激发民间投资正成为中国经济稳增长的一个重要抓手。专家认为，激发民间投资还需使出“洪荒之力”，在减税降费、打破垄断等方面狠下工夫。
* 其他:
--中证中小投资者服务中心有限责任公司日前接受11名因康达新材 造假上市行为受损的中小投资者委托，将该公司实际控制人陆企亭作为第一被告、康达新材作为第二被告，正式向上海市第一中级人民法院递交诉状。
--上海电气 公告称，公司拟通过下属全资子公司电气香港出资1.73536亿欧元收购TEC4公司的100%股权，后者全资持有的BAW公司是一家全球领先的飞机制造设备和解决方案供应商。
--长航凤凰 公告称，公司收到港海建设通知，其未获得港口与航道工程施工总承包一级资质。而该资质是否取得，将会影响港海建设柬埔寨项目的开工时间，可能会对长航凤凰的重组造成影响。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583