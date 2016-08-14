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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月15日

* 头版头条:

--激发民间投资正成为中国经济稳增长的一个重要抓手。专家认为，激发民间投资还需使出“洪荒之力”，在减税降费、打破垄断等方面狠下工夫。

* 其他:

--中证中小投资者服务中心有限责任公司日前接受11名因康达新材 造假上市行为受损的中小投资者委托，将该公司实际控制人陆企亭作为第一被告、康达新材作为第二被告，正式向上海市第一中级人民法院递交诉状。

--上海电气 公告称，公司拟通过下属全资子公司电气香港出资1.73536亿欧元收购TEC4公司的100%股权，后者全资持有的BAW公司是一家全球领先的飞机制造设备和解决方案供应商。

--长航凤凰 公告称，公司收到港海建设通知，其未获得港口与航道工程施工总承包一级资质。而该资质是否取得，将会影响港海建设柬埔寨项目的开工时间，可能会对长航凤凰的重组造成影响。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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