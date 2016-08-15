《全球主要国家债券发行预告》--8月15日-8月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/15 法国 标售国库券(BTF) 8/16 日本 加强流动性标债 8/16 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 8/17 英国 标售票息4¼%、2055年到期的公 债 8/17 日本 标售12个月期贴现国库券 8/17 葡萄牙 标售国库券 8/18 日本 标售三个月期贴现国库券 8/18 日本 标售五年期公债 8/22 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 徐文焰)