国际油市：投资不足及付款推迟，导致今年委内瑞拉石油产量严重下滑

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透加拉加斯8月15日 - 路透在了解数据并采访公司消息人士及工作人员后认为，由于经济危机的影响以及数年来投资不足和管理不当，拥有全球最大原油储量的委内瑞拉今年的石油产量有可能出现14年来最严重的下滑。
委内瑞拉国营石油公司Petroleos de Venezuela(PDVSA)正在极力遏制产量的下滑。由于客户对供油企业付款推迟、设备投资缺乏以及国家大型油田规划不当，今年以来产量下滑的情况有所加剧。
截至6月的一年中，委内瑞拉原油产量减少9%至236万桶/日(bpd)；而根据石油输出国组织(OPEC)的官方数据，该组织同期产量反而增加了4%。
委内瑞拉石油部长暨PDVSA总裁德尔皮诺(Eulogio Del Pino)上月证实，今年迄今石油产量较上年同期减少22万桶/日，约相当于8%。
但他表示，这一“偶然下降”已经被“控制住”。后来石油部表示，委内瑞拉的石油产量在7月已经回升到254万桶/日，不过没有提供比较数字。这一数据也尚未提交至OPEC。
PDVSA的统计数字多年来一直颇有争议。
路透了解到的内部贸易和供应数据显示，扣除合资企业自行销售的数量，PDVSA原油出口在7月降至119万桶/日。该公司的原油出口占全国强势货币出口收入的94%。
PDVSA没有回应有关对客户销售情况的询问。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98