国际油市：投资不足及付款推迟，导致今年委内瑞拉石油产量严重下滑

路透加拉加斯8月15日 - 路透在了解数据并采访公司消息人士及工作人员后认为，由于经济危机的影响以及数年来投资不足和管理不当，拥有全球最大原油储量的委内瑞拉今年的石油产量有可能出现14年来最严重的下滑。

委内瑞拉国营石油公司Petroleos de Venezuela(PDVSA)正在极力遏制产量的下滑。由于客户对供油企业付款推迟、设备投资缺乏以及国家大型油田规划不当，今年以来产量下滑的情况有所加剧。

截至6月的一年中，委内瑞拉原油产量减少9%至236万桶/日(bpd)；而根据石油输出国组织(OPEC)的官方数据，该组织同期产量反而增加了4%。

委内瑞拉石油部长暨PDVSA总裁德尔皮诺(Eulogio Del Pino)上月证实，今年迄今石油产量较上年同期减少22万桶/日，约相当于8%。

但他表示，这一“偶然下降”已经被“控制住”。后来石油部表示，委内瑞拉的石油产量在7月已经回升到254万桶/日，不过没有提供比较数字。这一数据也尚未提交至OPEC。

PDVSA的统计数字多年来一直颇有争议。

路透了解到的内部贸易和供应数据显示，扣除合资企业自行销售的数量，PDVSA原油出口在7月降至119万桶/日。该公司的原油出口占全国强势货币出口收入的94%。

PDVSA没有回应有关对客户销售情况的询问。(完)