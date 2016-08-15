《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月15日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透8月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7 .7563港元 ) 美国股市道指和标普500指数周五从纪录高位回落，道琼工业指数 收跌37.05点，或0.2%，至1 8,576.47点，因萎靡不振的数据削弱了投资者对经济增长的信心，纳斯达克指数则连续第二日创纪录收 盘高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.900 1.42 19209 9.610 -0.10 中国铝业 8.940 -0.45 7827 2.774 -1.29 中国移动 63.360 0.83 146804 98.288 -0.72 中国人寿 11.980 1.27 265085 18.584 -0.19 中石油 69.060 0.31 22695 5.357 0.31 中石化 72.690 0.73 23472 5.638 0.86 汇丰控股 35.250 -0.14 1402785 54.682 0.15 中电信 50.900 -0.59 4183 3.948 0.20 中国联通 10.700 0.75 55227 8.299 -0.73 兖州煤业 6.360 -0.78 5418 4.933 0.06 华能国际 25.640 3.51 16486 4.972 -0.56 南方航空 33.840 2.92 2276 5.249 -0.39 东方航空 28.090 -0.11 1524 4.357 -0.97 中芯国际 4.910 4.47 51633 0.762 -2.35 （完） (整理 梁慧仪)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98