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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月15日

路透8月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7
.7563港元 )
    
    美国股市道指和标普500指数周五从纪录高位回落，道琼工业指数 收跌37.05点，或0.2%，至1
8,576.47点，因萎靡不振的数据削弱了投资者对经济增长的信心，纳斯达克指数则连续第二日创纪录收
盘高位。 
    
 公司名称                ADR代码      收盘价     涨跌幅      成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                     股普通股    
                                    （美元）    （%）                (港元)      (%)
 中海油                             123.900     1.42     19209       9.610       -0.10
 中国铝业                           8.940       -0.45    7827        2.774       -1.29
 中国移动                           63.360      0.83     146804      98.288      -0.72
 中国人寿                           11.980      1.27     265085      18.584      -0.19
 中石油                             69.060      0.31     22695       5.357       0.31
 中石化                             72.690      0.73     23472       5.638       0.86
 汇丰控股                           35.250      -0.14    1402785     54.682      0.15
 中电信                             50.900      -0.59    4183        3.948       0.20
 中国联通                           10.700      0.75     55227       8.299       -0.73
 兖州煤业                           6.360       -0.78    5418        4.933       0.06
 华能国际                           25.640      3.51     16486       4.972       -0.56
 南方航空                           33.840      2.92     2276        5.249       -0.39
 东方航空                           28.090      -0.11    1524        4.357       -0.97
 中芯国际                           4.910       4.47     51633       0.762       -2.35
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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