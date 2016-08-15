《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月15日

路透8月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7 .7563港元 ) 美国股市道指和标普500指数周五从纪录高位回落，道琼工业指数 收跌37.05点，或0.2%，至1 8,576.47点，因萎靡不振的数据削弱了投资者对经济增长的信心，纳斯达克指数则连续第二日创纪录收 盘高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.900 1.42 19209 9.610 -0.10 中国铝业 8.940 -0.45 7827 2.774 -1.29 中国移动 63.360 0.83 146804 98.288 -0.72 中国人寿 11.980 1.27 265085 18.584 -0.19 中石油 69.060 0.31 22695 5.357 0.31 中石化 72.690 0.73 23472 5.638 0.86 汇丰控股 35.250 -0.14 1402785 54.682 0.15 中电信 50.900 -0.59 4183 3.948 0.20 中国联通 10.700 0.75 55227 8.299 -0.73 兖州煤业 6.360 -0.78 5418 4.933 0.06 华能国际 25.640 3.51 16486 4.972 -0.56 南方航空 33.840 2.92 2276 5.249 -0.39 东方航空 28.090 -0.11 1524 4.357 -0.97 中芯国际 4.910 4.47 51633 0.762 -2.35 （完） (整理 梁慧仪)