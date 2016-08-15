中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6413元附近

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透上海8月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.6413元附近，较上日上涨约130点。
上日人民币兑美元即期 收报6.6446元，而中间价则为6.6543元。根据定价机制，今日中间价变动中，有97点上涨反应市场供求影响，另外的33点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6465元，和外汇交易中心公布的实际值偏差78点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98