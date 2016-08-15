《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
**上海证券报**
--记者获悉，保监会近日在行业内部下发紧急通知，要求各人身险公司报送2016年1月至6月万能险业务数据，主要填报各预期存续期限下的规模保费收入和产品情况，摸底资产负债匹配及利差等具体现状。资产负债错配风险、流动性风险及利差损风险也正是目前保监会聚焦的行业十大潜在风险之一。
**证券时报**
--最新数据显示，中证金和中央汇金公司已现身逾200家上市公司前十大流通股东，其中有八家上市公司，国家队成为第一大流通股股东。
**第一财经日报**
--上海自贸区将以自由贸易帐户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。
**东方早报**
--复星系称无计划买卖新华保险 A股，视情况决定何时进一步增持新华保险H股。
**人民日报**
--河北省将加快推动张家口、承德、秦皇岛、保定四市成为“基本无煤矿市”，张家口、保定、廊坊三市将研究制定钢铁产能全部退出方案。
--巴基斯坦M4高速公路（绍尔果德至哈内瓦尔段）项目开工仪式周六在巴东部旁遮普省绍尔果德地区举行，这标志着亚洲基础设施投资银行首个公路项目正式破土动工。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98