《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

--记者获悉，保监会近日在行业内部下发紧急通知，要求各人身险公司报送2016年1月至6月万能险业务数据，主要填报各预期存续期限下的规模保费收入和产品情况，摸底资产负债匹配及利差等具体现状。资产负债错配风险、流动性风险及利差损风险也正是目前保监会聚焦的行业十大潜在风险之一。