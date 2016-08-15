《香港报摘》--经济日报8月15日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
**头版头条**
--二手楼价转势向上，市场开始出现跳价、抢盘等旺市现象。沙田第一城楼价更首破千万元，成交价1,080万港元创历史新高。业界指出，买家追价带动楼市气氛，除非美国宣布加息，或新盘滞销，否则二手楼价升势仍会持续。
**其他**
--占蓝筹成分股比重达10%的腾讯 将于本周三（17日）公布第二季业绩，市场看好手机游戏及效果广告收入强劲，券商目标价最牛看230港元。
--内地房地产商花样年 主席兼首席执行官潘军透露，收购万达旗下物业业务市盈率（PE）逾17倍，高于行业水平。惟他解释，该资产盈利水平不该如此，料其改造后可提升二至三倍。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98