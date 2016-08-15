《香港报摘》--经济日报8月15日

**头版头条**

--二手楼价转势向上，市场开始出现跳价、抢盘等旺市现象。沙田第一城楼价更首破千万元，成交价1,080万港元创历史新高。业界指出，买家追价带动楼市气氛，除非美国宣布加息，或新盘滞销，否则二手楼价升势仍会持续。

**其他**

--占蓝筹成分股比重达10%的腾讯 将于本周三（17日）公布第二季业绩，市场看好手机游戏及效果广告收入强劲，券商目标价最牛看230港元。

--内地房地产商花样年 主席兼首席执行官潘军透露，收购万达旗下物业业务市盈率（PE）逾17倍，高于行业水平。惟他解释，该资产盈利水平不该如此，料其改造后可提升二至三倍。（完）

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