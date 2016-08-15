《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月15日

*工商时报：

--为提振明年经济动能，行政院将通过2017年中央政府总预算案，公共建设支出再加码55亿台币以上、破2,000亿台币，成长逾3%，占GDP比重创近五年新高。行政院长林全要以公共建设及公营事业双引擎点火提振投资动能，周三再研商振兴经济方案，台糖、中油等将再加码投资，总规模会大于3,100亿台币。

--联贷主管透露，由台银出任管理银行的华邦电120亿台币联贷案，将在今日签约。在此同时，面板大厂友达 也悄悄委托台银出面筹组规模超过百亿台币的联贷案，且同样与制程升级有关，对此银行业者解读，这已显示景气开始好转，带动业者愿投入新的生产布局。

*经济日报：

--台塑 、南亚 、台化 与台塑化 四家公司大股东长庚医疗本周将召开董事会，讨论下一届董事名单，现任董事长、台塑集团已故创办人王永庆的三房李宝珠是否续任，以及台塑集团总裁王文渊是否争取出任董事长，牵动市值2.4兆台币的台塑四宝的掌控权，也挑动王永庆、王永在两大家族的敏感神经。

--振兴投资，新政府成立跨部会促进投资小组，锁定近百家大型企业，由各部会首长亲自拜访，到上周已走访60家，民间企业未来有意新增投资金额合计2,600亿台币，企业也反映土地、劳动力等问题，希望政府协助排除障碍。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。