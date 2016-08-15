《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月15日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
*工商时报：
--为提振明年经济动能，行政院将通过2017年中央政府总预算案，公共建设支出再加码55亿台币以上、破2,000亿台币，成长逾3%，占GDP比重创近五年新高。行政院长林全要以公共建设及公营事业双引擎点火提振投资动能，周三再研商振兴经济方案，台糖、中油等将再加码投资，总规模会大于3,100亿台币。
--联贷主管透露，由台银出任管理银行的华邦电120亿台币联贷案，将在今日签约。在此同时，面板大厂友达 也悄悄委托台银出面筹组规模超过百亿台币的联贷案，且同样与制程升级有关，对此银行业者解读，这已显示景气开始好转，带动业者愿投入新的生产布局。
*经济日报：
--台塑 、南亚 、台化 与台塑化 四家公司大股东长庚医疗本周将召开董事会，讨论下一届董事名单，现任董事长、台塑集团已故创办人王永庆的三房李宝珠是否续任，以及台塑集团总裁王文渊是否争取出任董事长，牵动市值2.4兆台币的台塑四宝的掌控权，也挑动王永庆、王永在两大家族的敏感神经。
--振兴投资，新政府成立跨部会促进投资小组，锁定近百家大型企业，由各部会首长亲自拜访，到上周已走访60家，民间企业未来有意新增投资金额合计2,600亿台币，企业也反映土地、劳动力等问题，希望政府协助排除障碍。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98