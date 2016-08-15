《香港报摘》--信报8月15日

**头版头条**

--消息指＂沪港通＂优化措施及＂深港通＂条件已经全部落实，最快于本周公布，筹备时间为四个月，即今年12月正式通车。据悉，总额度限制将取消，但未有如市场预期般扩大每日额度，日后每天额度仍维持在现水平，即北上各130亿元人民币，南下各105亿元，＂沪股通＂可投资股份亦不予扩阔。

**其他**

--在柬埔寨经营赌场的金界控股 主席Timothy McNally表示，公司将推出的新赌场酒店及零售项目，可提升整体吸引力；加上消费成本较低，不担心受澳门中场业务复苏的影响。

--中国东方集团 公布，旗下间接非全资拥有附属东方绿源以代价约2.3亿元人民币，认购沧州银行约1亿股普通股，占沧州银行经扩大后的已发行股本约3%，预计交易于8月底前完成，将以内部财务资源拨付。

--招商银行 私人银行去年的资产管理规模达1,929亿美元，在全球私人银行的排名由前年的26位跃升至20位。招行私人银行部总经理王菁指，内地高净值人数近年增长迅速，需求趋多元化，预计未来高净值人士与私人银行间的客户关系更密切，该行今年私银业务仍有不俗增长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘