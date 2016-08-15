《香港报摘》--信报8月15日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
**头版头条**
--消息指＂沪港通＂优化措施及＂深港通＂条件已经全部落实，最快于本周公布，筹备时间为四个月，即今年12月正式通车。据悉，总额度限制将取消，但未有如市场预期般扩大每日额度，日后每天额度仍维持在现水平，即北上各130亿元人民币，南下各105亿元，＂沪股通＂可投资股份亦不予扩阔。
**其他**
--在柬埔寨经营赌场的金界控股 主席Timothy McNally表示，公司将推出的新赌场酒店及零售项目，可提升整体吸引力；加上消费成本较低，不担心受澳门中场业务复苏的影响。
--中国东方集团 公布，旗下间接非全资拥有附属东方绿源以代价约2.3亿元人民币，认购沧州银行约1亿股普通股，占沧州银行经扩大后的已发行股本约3%，预计交易于8月底前完成，将以内部财务资源拨付。
--招商银行 私人银行去年的资产管理规模达1,929亿美元，在全球私人银行的排名由前年的26位跃升至20位。招行私人银行部总经理王菁指，内地高净值人数近年增长迅速，需求趋多元化，预计未来高净值人士与私人银行间的客户关系更密切，该行今年私银业务仍有不俗增长。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98