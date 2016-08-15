《全球重要经济事件一览表》--8月15日-8月22日

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月15日(一)
暂无重要经济事件。
8月16日(二)
北京--中诚信债券市场论坛。
悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。
诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。
8月17日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。
曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。
8月18日(四)
北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项媒体简报会，讨论区域经济最新情况(1400)。
美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。
8月19日(五)
暂无重要经济事件。
8月21日(日)
奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)
8月22日(一)
暂无重要经济事件。 (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98