《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

**明报**

--上市监管架构谘询在市场掀起重大争议，继证监会行政总裁欧达礼公开＂护航＂后，财经事务及库务局长陈家强日前亦终于开腔，新架构只是一个＂程序改变＂，不涉证监会的权力变更。他亦肯定上市委员会的贡献，冀市场各界平心静气、理性沟通。

**星岛日报**

--前称南华早报的南潮控股 上周宣布，获中国四大国有不良资产管理公司之一的长城资产于下长城环亚国际投资提出全购。同时，同系嘉里建设 将以9.3亿港元，回购清水湾电视城物业。

**苹果日报**

--主要制造零售刷卡机的百富环球 行政总裁芦杰表示，中国市场或须五年时间才能摆脱价格战，强调未来会加强发展海外市场，因海外市场的毛利率更高。

**文汇报**

--西联环球商业汇款大中华地区总经理锺国威表示，57%的中小企业在汇款时才知道需要面对汇率风险，而且汇款到达时间难以掌握，影响公司的现金流。不过他表示，中小企其实有方法提前准备，如透过期权等工具应对汇款相关的风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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