金属期市：伦敦期铜接近一个月低位，因中国需求成长前景黯淡

美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。

为应对全球经济艰困而祭出积极全球货币政策，以及全球股市几乎每日刷新纪录，再加上债券收益率处于纪录低位，未来一周这三个紧密相连的剧码料仍将上演。

刚果国营采矿企业Gecamines周五表示，在新机械投入使用之后，该公司今年的铜产量料将增长逾40%。Gecamines计划今年生产铜2.4万吨，明年生产5万吨。

中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会 融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。

美国政府周五发布数据显示，对冲基金和投资公司在8月9日止当周转为持有少量铜合约净空仓，因中国需求低迷打压铜价跌至四周低点。(完)

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