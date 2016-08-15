金属期市：伦敦期铜接近一个月低位，因中国需求成长前景黯淡

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。
为应对全球经济艰困而祭出积极全球货币政策，以及全球股市几乎每日刷新纪录，再加上债券收益率处于纪录低位，未来一周这三个紧密相连的剧码料仍将上演。
刚果国营采矿企业Gecamines周五表示，在新机械投入使用之后，该公司今年的铜产量料将增长逾40%。Gecamines计划今年生产铜2.4万吨，明年生产5万吨。
中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会 融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。
美国政府周五发布数据显示，对冲基金和投资公司在8月9日止当周转为持有少量铜合约净空仓，因中国需求低迷打压铜价跌至四周低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/徐文焰/王丽鑫)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98