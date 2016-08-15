版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--8月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    8月16日(二) 
    0300 新西兰公债海外持有比例                        7月       --         64.4%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月     -0.1%        +0.2%
                           (较上年同期)                        +0.5%        +0.5%
             核心CPI(较前月)                                   -0.1%        +0.2%
                (较上年同期)                                   +1.3%        +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         -0.1%        +0.4%
                           (较上年同期)                        +1.7%        +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           --         +0.4%
                          (较上年同期)                           --         +1.7%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       7月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            +1.0%        +1.8%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +2.0%        -0.5%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.2%        +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)             持平        -0.4%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.1%        +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)        +0.8%        +0.7%
    0900 德国ZEW经济景气指数                           8月     正1.8        负6.8
                    现况指数                                    正50       正49.8
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            6月   顺差258      顺差246
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      6月     +0.7%        -1.0%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月      持平        +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                     +0.9%        +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                       +0.2%        +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                 +2.3%        +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        -0.1%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        7月     116.0        115.3
             建筑许可(较前月)                                     --        +1.5%
             房屋开工年率(万户)                                118.0        118.9
             房屋开工(较前月)                                     --        +4.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                          7月     +0.3%        +0.6%
             产能利用率                                        75.6%        75.4%
             制造业产出(较前月)                                +0.3%        +0.4%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   7月        --        +0.2%
    2245 新西兰HLFS失业率                           第二季      5.3%         5.7%
               HLFS就业增长(较前季)                            +0.6%        +1.2%
               HLFS就业参与率                                  68.8%        69.0%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第二季        --        -1.0%
                                  产出物价                        --        -0.2%

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值 
    
    8月14日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率              第二季       +0.2%      +0.7%
             GDP(较前季)                                          持平      +0.2%
             民间消费(初值)                                      +0.2%      +0.2%
             资本支出                                            -0.4%      -0.1%
    
    8月15日(一) 
    0430 日本工业生产修正值                           6月         +2.3%       --
             产能利用率指数(较前月)                               +1.5%       --
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  7月         -0.1%       --
                        (较上年同期)                              -0.8%       --
    1230 美国纽约联储制造业指数                       8月        负4.21    正2.50
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         8月            60        60
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                     6月     净流出2,028      -- 
         外资购买美国公债(亿美元)                               净卖出329      -- (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐