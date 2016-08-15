主要国家经济指标预测--8月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 -- 64.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.0% +1.8% (未经季节调整，较上年同期) +2.0% -0.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) 持平 -0.4% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 正1.8 负6.8 现况指数 正50 正49.8 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 顺差258 顺差246 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.7% -1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.9% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 116.0 115.3 建筑许可(较前月) -- +1.5% 房屋开工年率(万户) 118.0 118.9 房屋开工(较前月) -- +4.8% 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 产能利用率 75.6% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.3% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季 +0.2% +0.7% GDP(较前季) 持平 +0.2% 民间消费(初值) +0.2% +0.2% 资本支出 -0.4% -0.1% 8月15日(一) 0430 日本工业生产修正值 6月 +2.3% -- 产能利用率指数(较前月) +1.5% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -0.1% -- (较上年同期) -0.8% -- 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 负4.21 正2.50 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 60 60 2000 美国整体资本流动(亿美元) 6月 净流出2,028 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出329 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张若琪)