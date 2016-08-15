港报财经评论：经济无起色 末季或降准--经济日报8月13日

深港通好事近 国指发力破顶/ 余少文

内地股市先跌后升，国企指数冲击9600点，可惜内地7月宏观经济数据差劲，下半年经济复苏难度上升，不排除中央会＂稀疏＂降准来推动下半年经济。

上证综合指数昨日曾低见2999点，最后倒升48点或1.6%，收报3050点；深证成分指数升137点或1.3%，收报10528点，沪深两指数成交额合计只有超过4,200亿元人民币。而国企指数升131点或1.4%，收报9554点，成交额约196亿元；至于红筹指数升43点或1.1%，收报3899点，成交额不足60亿元。

国指如所料慢步拾级而上，8月有机会打破＂八月跌＂走势，月尾可冲击10000点，然后是10350点，因为指数今周大阳烛升越连周受制的50周平均綫（现处于9110点），下一阻力是11月下旬反弹高位10341点，然后是250周平均綫的10490点和10月高位10884点。

短綫而言，10天平均綫（现处于9207点）刚升越250天平均綫（现处于9205点），是另一个＂黄金交叉＂讯号，20天平均綫（现处于9130点）下周也有机会升越250天平均綫而发出另一个＂黄金交叉＂，都有助指数继续走高。国指8月升越一万点并非不可能，尽管笔者总担心国指冲击牛熊分界綫并不是一帆风顺，若然指数出现回调并回试牛熊綫，未入市股民不妨考虑一下。

其实，国家统计局昨早公布余下的7月宏观经济数据，结果是差过预期和不及上月，笔者以为内地股市会大跌，国指也好极有限，但想不到A股开市只是微跌，全日更倒升，加上国指走高，未知是否股民憧憬中央最终会放水救经济，即习总书记要让一让步。而昨日公布的工业增加值、社会消费零售额、固定资产投资、房地产开发等增速都较上月放缓，同时又差过市场预期，如首七个月固定资产增长降至8.1%，同期民间固定资产投资增速亦降至2.1%。

股民如有留意，可见内地自6月底开始增加逆回购量，8月初略为减少逆回购量后，本周即经济数据公布周又再增加逆回购量，似乎在缓解市场对经济放缓的不满。但人民银行数据透露，7月社会融资规模增量只有4,879亿元人民币，较去年同期跌34%，新增贷款只有4,636亿元人民币，同比跌67%，都反映中央7月是收紧流动，不排除今个月继续收紧流动性。

当然，今个7月的社会融资和新增贷款似乎急跌，但过去数据显示，7月是传统借钱淡月，过去数年都是社会融资和新增贷款最少的月份，只是去年急增而已，惟反映去年7月流动性充裕，而今年收紧或是掌管经济的领导人出现变化。因为流动性紧缩应该由政治局会议提出资产泡沫开始，而政治局由习总书记负责，而去年的经济措施则由国务院负责，所以政治局干预后，人民银行和新华社近日先后发文指不能重演前年底至去年的频繁降准降息的激进措施，事先张扬下半年再宽松货币政策是没有可能。

不过，内地官方一向喜钻空子，虽然批评频繁降准降息，但只降准一至两次应该不属于频繁的行为，加上10月是一个流动性紧张的月份，因为MLF到期，所以笔者才预期内地今年第四季是有降准的空间；另一原因是要留后手来应对日本的量宽措施。不管如何，国指呈突破，加上黄金交叉的出现，深港通的憧憬，8月确实有再升的空间，对8月睇淡的笔者也希望可以自打嘴巴，加上笔者预期A股、H股下半年仍有上升空间，故保险股和证券股应该未升完。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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