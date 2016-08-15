中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部反弹，BIS指数重返95关口

路透上海8月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.54% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.643 113 欧元 7.4147 -103 日圆 6.5571 -311 港元 0.8565 14 英镑 8.5745 455 澳元 5.0829 328 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.7761 193 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.9343 138 > 瑞郎 6.8117 109 加元 5.1226 18 林吉特 0.6051 58 卢布 9.8219 1475 泰铢 5.2356 60 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)