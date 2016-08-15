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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 09:36 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部反弹，BIS指数重返95关口

路透上海8月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.25%，SDR篮子指数跌3.11%，BIS指数跌6.54%
。
 CFETS篮子货币         今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                     数
 人民币                       6.643                         113
 欧元                        7.4147                        -103
 日圆                        6.5571                        -311
 港元                        0.8565                          14
 英镑                        8.5745                         455
 澳元                        5.0829                         328
 新西兰元<NZDCNY=PBOC        4.7761                         193
 >                                   
 新加坡元<SGDCNY=PBOC        4.9343                         138
 >                                   
 瑞郎                        6.8117                         109
 加元                        5.1226                          18
 林吉特                      0.6051                          58
 卢布                        9.8219                        1475
 泰铢                        5.2356                          60
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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