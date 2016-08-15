港报财经评论：美债计落无肉食，拉队新兴国寻息--信报8月15日

美债计落无肉食，拉队新兴国寻息/ 习广思

恒指月初至今升了4%，如此强势的8月过去10年都未见过。恒指自今年2月低位反弹以来，调整幅度有限，反映在超低息环境之下，环球资金为求寻觅回报，最终都要回归股市，退休基金与保险基金增持股票，以弥补对客户的长期负债。

美国7月零售销售增长为零，市场大感失望，上周五10年期国债息下挫至1.48厘，但收市反弹，回升至1.51厘，美股跌幅亦收窄，标指收市只微跌0.08%，市场十分平静。

美国除了就业及楼市数据较佳之外，其他经济环节普遍偏弱，过去三季经济低增长的情况可能会延续下去（去年第四季经修订后增长1.4%，今年首季修订后增长1.1%，第二季初值为1.2%）。把每月零售数据季度调整后的年率化增长率，与GDP内的私人消费开支增长率比较，月度零售数据具不俗前瞻性，若未来两个月零售数据增长持续缓慢，第三季GDP则劲极有限。

本周多位联储局官员将发表公开演说，大家不妨听听口风，今年究竟有多大机会加息。当然，最重要的讯息来自主席耶伦本月26日在Jackson Hole会议（全球主要央行官员云集的年会）上的发言。

自年初以来，欧洲、日本、英国三大央行推行大规模量宽政策，甚至负利率，这些国家的投资者向外觅息，美债成了被追逐的对象。不过，以日本退休基金为例，若买入美债而同时对冲滙率，以免赚了息却蚀滙水，人人都这样做的话，就会令货币掉期成本飙升，日本人买美债套息则甚艰难，欧洲投资者也会陆续遇到同样情况，最终这些买美债套息的买盘将逐渐减少。当美国国债的套息功能下降，急于觅息的投资者便要另寻目标，华尔街大好友Tom Lee上周五接受财经电视台CNBC访问时预测，今年底前标指仍将有6%至8%升幅，其中一个理由是，过往债市因大量套息活动，令息率被压低，市场低估了美国通胀压力，这令股市更具吸引力。

此外，美企盈利将逐步触底回升。这位仁兄曾是摩根大通首席股市策略员，之后自立门户成立研究公司，今年初股市恐慌时，仍不失大好友本色。

在觅息大潮中，新兴市场债市与股市吸引力尽现，前景大家都睇唔通，生意确是难做，今时今日都几难再有企业总裁话你听前景秀丽，打算大规模投资。金融海啸发生后8年，商界老板的雄心壮志已消磨殆尽，持盈保泰才是上策。打工的总裁们为保自己饭碗，也希望股东happy，宁愿选择出售资产套现及＂瘦身＂，把股本以股息及回购方式派给股东。

资产优厚的企业，管理层若能趁市道还好的时候出售资产，把资本归还股东，那便值得追捧。滙控 公布今年中期业绩的同时，亦推出25亿美元股份回购计划，股价表现良好，证明大企业认清世界形势，把多余的资金归还股东，体现公司价值，好过股价较资产净值长期折让。

虽然环球经济十分疲弱，但基于觅息大军多，债市又无作为，资金惟有回流股市。退休金和保险公司在超低息环境下，愈来愈难赚取足够的收益应付负债，各国监管机构亦意识到这是长远危机，容许金融机构增加股市投资以提高回报率，这似乎是无可避免。

内地当局经常讲的增加险资入市比例，确保有足够回报履行对投保人的责任。台湾当局也考虑今年放宽保险公司的风险资本充足率计算方法，让保险公司增加台股投资。

国际货币基金组织（IMF）上周发表中国经济报告，指短期经济在政策支持下，表现仍可改善，但中期经济结构问题未解，例如社会资源持续错配、企业负债不断增长、结构性产能过剩、国企改革缓慢，金融体系日趋膨胀，透明度不足，隐藏了不少相互纠结的问题。

该报告展示了中国在金融海啸前后的信贷力度（credit intensity），即每单位GDP所需的新增信贷，该指标在金融海啸后大幅高过海啸前，而且近年走势一直向上，整体经济运行的效益愈来愈差。IMF建议放慢信贷增长，切实落实改革，宁可经济慢一点。不过，改革谈何容易，政治关最难过，任何重大改革都要在人事布局定好后方真正落实。（完）

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