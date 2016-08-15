港报社评：内地经济趋弱，打信心战谷投资--经济日报8月15日

内地上月经济进一步转弱，经济增长6.5%的底綫日益难守，个中挑战实是投资信心低迷令内需难兴。中央财政政策除要加力，如何打好信心战重振投资，将是下半年稳经济关键。

内地7月经济数据令市场失望，出口、投资、消费以至货币信贷数据皆逊市场预期。上月数据反映内地下半年经济开局并不顺遂，能否如上半年力保经济增长6.7%的难度不低，甚至能否守住中央定下的6.5%增长底綫，亦难言乐观。当中最大挑战，是投资动力日减，拖累内需以至整体经济。

就如房地产方面，上半年房地产投资一度随楼市转强而回暖，成支撑投资与经济的重要动力。惟今年1至7月房地产投资增速跌至5.3%，连续第三个月放慢，在一二綫城市楼控加辣、三四綫城市库存仍积压如山下，下半年房地产投资恐续趋缓，削弱投资以至经济动能。

更值得关注的是民间投资颓势毕呈，在1至7月全国固定资产投资增长放缓至8.1%的同时，占整体投资逾6成比重的民间投资，增长仅得2.1%，较去年全年增长一成明显＂走样＂，成投资增长滑坡的症结。

民间投资急跌应非受资金紧绌影响，此因广义货币供应M2增长，虽由6月的11.8%减慢至上月的10.2%，惟主要反映企业活期存款的狭义货币供应M1，增速却由6月的24.6%加快至7月的25.4%，M1与M2强弱互见的＂剪刀差＂日益扩大，揭示不少企业并非缺钱投资，而是坐拥大量资金，却苦无投资出路。

正因如此，中央要重振经济尤其投资，纵减息降准再松货币，作用势极有限，更应做的是打好信心战，振奋投资。中央应透过加大财政政策力度，如减轻企业税费负担、加力推政府与社会资本合作（PPP）项目等，搞活投资气氛。

惟更关键的是，要让民间看到前景有可为，有信心投资。此须中央向市场更清晰阐明经济政策思路，避免外间如上半年般对中央的稳经济与促改革决心有不必要猜疑，甚至感政策摇摆；更须加快打破市场垄断，释出更大市场空间，让民间确切看见机遇，以鼓励创业创新，添投资动力。

只有打好信心战，令民间投资信心恢复，才有望带旺投资需求与消费，以重振内需，防内地经济堕进信心愈弱经济愈差，经济愈差令信心更怯的恶性循环。

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