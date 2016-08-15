港报社评：年轻人最需要独立的是思考能力--信报8月15日

中学生组织学民思潮虽然决定于今年三月开始停止运作，但另一个中学生组织学生动源应运而生，该组织开宗明义鼓吹港独，计划在各中学成立本土关注组，扬言把港独声音带入校园每一个角落。针对此一现象，加上教协副会长张锐辉声称，学校应尊重学生自主，香港校董学会发表声明批评，企图阻遏港独思潮在校园蔓延。

由行政会议成员陈智思担任荣誉会长的香港校董学会指出：＂本学会理事会近期发现有部分人士，包括本身为教育工作人员、或教育团体骨干人员，公然鼓吹、甚至已着手进行在校园中组织团体，目的在于将一些旨在违反香港宪政体制，在于鼓吹香港与中国分离，及对抗特区政府依法施政的思想在校园散播的极端严重违法情况。本学会注意到进行相关违法及违反教育伦理的人士，砌词谓此举在于让同学们对讨论社会事、香港事和国家事，学校不应设禁区拒绝学生表达对社会的看法。但实际上是意图在校园内播下与中国分离、对抗特区政府和反对基本法宪政体制的种子。＂该学会呼吁各校严密注意和加以防范，教育当局严格执法，＂以免错误及违法思想在校园传播，遗祸社会，将香港陷于万劫不复的深渊！＂

按照最新格局，香港政治撕裂已经发展到＂洗脑比赛＂的状况。学民思潮的代表作是四年前强烈反对德育及国民教育科，理由是＂不满洗脑＂；可如今，学生动源企图将港独声音带入校园每一个角落，不也是另一种意义的＂洗脑工程＂吗？香港校董学会基于大是大非的原则，要求校园防范极端严重违法的港独，同样可以理解为＂不满洗脑＂。

目前而言，港独派的＂洗脑＂成绩叫人刮目相看，不久前中文大学民意调查显示，支持港独的市民急增至百分之十七。然而同样的民调却有另一项指标，接近百分之十四的受访者支持＂一国一制＂，即是2047年之后全面由中国直接管治。

第六届香港大学生军事生活体验营昨日举行结业礼，特首梁振英致辞时表示，国家代表国民，国家与国民是命运共同体，国家愈强大，国民的利益愈得到保障，国家的稳定是香港发展的最大前提，每一个香港市民有义务维护国家主权和利益，亦应该守法。这样的讲法，年轻人是否听得入耳？或许见仁见智，不过我们留意到在这个军事生活体验营之中，有一位在港大攻读心理学及犯罪学衔接学位的陈紫纤同学是这样说的：她最大的得着是听中大校长沈祖尧的讲座，了解时下年轻人要如何倾听别人的话，尝试在别人的立场上看事情，做每个决定前都要想清楚；对于港独，她说每个人都有自己想法，她自己是＂一半一半＂。

没错，每个人都有自己想法，如果年轻人拥有独立思考能力，懂得倾听别人的话，而不是随波逐流，然后再作出决定，那么洗脑不洗脑根本无关宏旨。

这边厢，有人企图鼓吹港独；那边厢，有人巴不得全面禁止港独言论；其实大家不妨以平常心尝试探讨一个问题，港独究竟是一条活路还是一条死路？若说是活路，怎样活下去？若说是死路，香港将会怎样死法？鼓吹港独者请交出有足够说服力的理据，例如独立建国的香港如何在没有东江水及脱离与大陆的一切联系之下生存，或者凭什么力量抵抗北京以军事维护国家主权与领土完整。

由始至终，我们认为港独只是一个伪命题，纯粹由情绪发泄衍生出来，但很不幸，政府和建制阵营以敌我矛盾的斗争姿态应对之，结果是适得其反，让年轻人愈来愈觉得反感，继而反叛，致产生更多敌人。归根究柢，年轻人最需要独立的是思考能力，不要人云亦云，不要接受洗脑，不要明知是死路一条仍然蛮干瞎闹。

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