台湾货币市场：8月16日及本提存期资金预期变化一览表

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期4,235.8亿台币。 --91甲7期14息共计15亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 2兆(万亿)9,372.5亿台币。 8/17 1,978亿台币 8/18 2,316亿台币 8/19 1,618亿台币 8/22 2,412亿台币 8/23 2,827.5亿台币 8/24 3,973.5亿台币 8/25 3,200亿台币 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 1,687.5亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 注：*表新增。 --公债还本与付息共21亿台币。 8/22 100甲8期5息 11.25亿台币 8/24 101甲8期4息 9.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/17：南亚261.72亿台币。 8/25：第一金108.88亿台币 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币。 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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