港报社评：共青团改革仕途变异，中共应重塑接班规则--明报8月15日

今年＂北戴河会议＂依然保持神秘的色彩，高层仍依往年惯例云集北戴河，但所议话题讳莫如深。官方新华社报道中共政治局常委刘云山在北戴河接见休假学者专家所作的评论，对此有所暗示：＂北戴河短暂的休假是放松身心的小聚，同样也是一个凝聚智慧、碰撞思想的舞台＂。在中共十九大工程已经展开之际，刚公布的共青团中央改革方案和10月十八届六中全会确定党建主题等迹象显示，中共的接班模式和规则也需要高层＂凝聚智慧、碰撞思想＂。

邓小平生前曾期望建立＂不因人改变而改变的制度＂，但中国作为一个实行了2000多年中央集权制的大国，一日不可无君，一日不可有昏君，不似巴西总统被弹劾还可以照开奥运。因此，明年十九大虽然习李尚未交班，但是否循例安排＂储君＂进入政治局常委？未来的接班人透过何种模式选择？在现行体制下无疑没有比这更为重要而迫切的议题了。

事实上，中共原有的培养接班人套路已经证明失败。首先是各级官员大面积腐败，十八大以来不仅周永康、薄熙来、令计划、徐才厚、郭伯雄这些大老虎被囚，解放军将官也有50多名上军事法庭受审。而原来的重要官员主要来源的阶梯已经坍塌，其一是太子党淡出，在市场经济大潮冲击下，第二代、第三代太子党更愿意去经商发财，从政意愿日益淡漠。

其二是团派式微。团派官员迄今虽依然在政治局、各部委、各省市占据要津，但是往日官场＂人人称团派，扮萌晋升快＂的歌仔已经无人再唱；＂团中央改革方案＂一出，更被视为斩断了团派＂通往权力顶峰的道路＂。据报道，中共总书记习近平曾经批评共青团中央＂高位截瘫＂，而中纪委巡视组则指其＂机关化、行政化、贵族化、娱乐化＂。团中央改革方案虽然继续强调共青团是中共的助手和后备军，但总的要求是团中央干部重返基层向下走，而不是向上走。

团派的兴衰有其历史背景。改革开放之初，在领导层改革最为重要的一项就是使老迈的干部年轻化，邓小平带头退居二线，建立退休制度，采取＂跨越式＂和＂小步快跑＂等方式提拔青年干部，团派占尽＂年龄优势＂并长期＂赢在起跑线＂，以致出现＂唯团是用＂的极端。曾任中央办公厅主任的令计划倒台，令团派被指为＂野心大能力小＂一族。共青团改革方案其中要求各级团干部不再层层年龄递减，显示习近平用人不再盲目＂年轻化＂。他除了重用以前任职过的福建、浙江和上海旧部外，更起用国企和科研一线有实际工作能力的干部，现任河北省长张庆伟、辽宁省长陈求发、广东省委副书记兼深圳市委书记马兴瑞、浙江省副省长袁家军，都是出自航空太空军工系统。

今年以来，内地省市已经在频密调整领导班子，新上任者从年龄看多数可过渡十九大，换言之，十九大人事其实已经展开，但是最为重要的是，要否为2022年的中共二十大总书记人选做出安排。对此，目前有种种猜测，包括按照隔代指定的旧例安排＂储君＂；也有指因过去＂团派坐大＂的失误，目前未必有合适人选，应延后安排接班；甚至也有认为，中共党章并未对总书记任期有所限制，2022年中国崛起正处于关键时刻，保持高层架构稳定比新手上马更好。相信这些风都会吹到避暑胜地北戴河，领导层即使未有决定也会就此＂思想碰撞＂。

其实，诚如邓小平所言，重要的不是人而是制度，无论十九大是否安排＂储君＂，或是习近平二十大续任，重要的是应该透过适当的民主模式去做出决定。现今，中共元老已经凋零，江泽民、胡锦涛也再无＂隔代指定＂的权威，中共接班的游戏规则应该与时俱进，以更加民主的方式去重塑，而中共也制定了以党内民主去推动社会民主的路线图。习近平当年成为＂储君＂，也在中委内的＂海选＂（直选）中脱颖而出。因此，在21世纪的和平时代，不靠投票还靠什么？要建立健康成熟的选择最高领导人的制度，只能走民主之路。而习近平能为此有所建树，比什么都重要。

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