《汇市简讯》新西兰元兑美元交投迟滞，由周五低点滑落

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
0132 GMT
* 新西兰元兑美元亚洲早盘击破周五低点0.7186，跌至0.7179
* 在开盘表现平淡后，过去一小时左右出现一阵明显交投
* 国内缺乏主导因素，使得日内参与者缺乏交易兴趣
* 阻力位于7/8月涨势的38.2%费波纳奇回档位0.7200，8月10日低点0.7161为潜在的技术支撑位
* 澳元兑新西兰元涨0.2%，报1.0630/35
* 图表： reut.rs/2bgGy0V
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98