《汇市简讯》新西兰元兑美元交投迟滞，由周五低点滑落

* 新西兰元兑美元亚洲早盘击破周五低点0.7186，跌至0.7179

* 在开盘表现平淡后，过去一小时左右出现一阵明显交投

* 阻力位于7/8月涨势的38.2%费波纳奇回档位0.7200，8月10日低点0.7161为潜在的技术支撑位