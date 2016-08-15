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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 09:58 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元交投迟滞，由周五低点滑落

0132 GMT

* 新西兰元兑美元亚洲早盘击破周五低点0.7186，跌至0.7179

* 在开盘表现平淡后，过去一小时左右出现一阵明显交投

* 国内缺乏主导因素，使得日内参与者缺乏交易兴趣

* 阻力位于7/8月涨势的38.2%费波纳奇回档位0.7200，8月10日低点0.7161为潜在的技术支撑位

* 澳元兑新西兰元涨0.2%，报1.0630/35

* 图表： reut.rs/2bgGy0V

(完)

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