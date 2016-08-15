芝加哥期市：大豆和玉米期货小涨，上日因预计产量将创纪录而大跌

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
美国农业部(USDA)周五在月度展望中预测，玉米产量为151.53亿蒲式耳，单产为每英亩175.1蒲式耳；大豆产量预计为40.60亿蒲式耳，单产为每英亩48.9蒲式耳。两种作物的产量预估均处于市场预测区间的高端。
作为玉米和大豆主产区的美国中西部地区7月天气情况适宜作物生长，作物成熟时所受的压力相对较小。
玉米价格周五收高，一些分析师将之归因为动物饲料方面的需求较大。
“全球饲料需求正在增强，因此市场可能意识到，市场供应规模的‘舒适点’也需要相应上移，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在报告中说。
芝加哥小麦期货 攀升0.5%报每蒲式耳4.24-1/2美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/郑茵; 审校 戴素萍/白云)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98