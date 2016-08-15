芝加哥期市：大豆和玉米期货小涨，上日因预计产量将创纪录而大跌

美国农业部(USDA)周五在月度展望中预测，玉米产量为151.53亿蒲式耳，单产为每英亩175.1蒲式耳；大豆产量预计为40.60亿蒲式耳，单产为每英亩48.9蒲式耳。两种作物的产量预估均处于市场预测区间的高端。

作为玉米和大豆主产区的美国中西部地区7月天气情况适宜作物生长，作物成熟时所受的压力相对较小。

玉米价格周五收高，一些分析师将之归因为动物饲料方面的需求较大。

“全球饲料需求正在增强，因此市场可能意识到，市场供应规模的‘舒适点’也需要相应上移，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在报告中说。

芝加哥小麦期货 攀升0.5%报每蒲式耳4.24-1/2美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/郑茵; 审校 戴素萍/白云)