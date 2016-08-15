《汇市简讯》澳元兑美元下跌，因大连铁矿石下挫近3%

0153GMT * 澳元兑美元在周五收盘价0.7645附近交投，稍早报0.7660 * 大连铁矿石期货早盘下挫约2.80% * 澳元兑美元支撑位于0.7420/0.7760走势38.2%回档位0.7630 * 若跌破0.7630，则下看0.7575附近的21日移动均线切入位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)