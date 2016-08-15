《汇市简讯》澳元兑美元下跌，因大连铁矿石下挫近3%

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
0153GMT * 澳元兑美元在周五收盘价0.7645附近交投，稍早报0.7660 * 大连铁矿石期货早盘下挫约2.80% * 澳元兑美元支撑位于0.7420/0.7760走势38.2%回档位0.7630 * 若跌破0.7630，则下看0.7575附近的21日移动均线切入位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98