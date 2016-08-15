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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 10:17 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，因大连铁矿石下挫近3%

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    * 澳元兑美元在周五收盘价0.7645附近交投，稍早报0.7660
    * 大连铁矿石期货早盘下挫约2.80%
    * 澳元兑美元支撑位于0.7420/0.7760走势38.2%回档位0.7630
    * 若跌破0.7630，则下看0.7575附近的21日移动均线切入位
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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