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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 10:29 BJT

日本股市：盘中下滑，因日圆强劲且GDP数据令人失望

日本央行周五买进12亿日圆上市交易基金(ETF)，上周三也买进707亿日圆ETF。

“如果市场早盘下跌，对日本央行下午购买ETF的期望就会出现，”Sato表示。

出口股表现不一，丰田汽车 下跌0.2%，本田汽车 涨0.5%，Panasonic 跌0.8%。

夏普 一度大涨17%，此前该公司表示台湾鸿海 已完成对其收购。

东证股价指数 小跌0.1%至1,321.42点，JPX-日经400指数 跌0.2%，报11,886.08点。(完)

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