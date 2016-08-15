日本股市：盘中下滑，因日圆强劲且GDP数据令人失望

日本央行周五买进12亿日圆上市交易基金(ETF)，上周三也买进707亿日圆ETF。

“如果市场早盘下跌，对日本央行下午购买ETF的期望就会出现，”Sato表示。

出口股表现不一，丰田汽车 下跌0.2%，本田汽车 涨0.5%，Panasonic 跌0.8%。

夏普 一度大涨17%，此前该公司表示台湾鸿海 已完成对其收购。