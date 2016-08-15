台湾汇市：台币兑美元早盘随股市走弱，韩国休市交投不兴

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透台北8月15日 - 台币兑美元 周一早盘小贬。交易员表示，台股小跌，盘初进口商买入美元，而出口商则观望本波台币走势，美元卖压仍不多。由于韩国金融市场今日休市，汇市交投并不算热络。
汇银人士指出，月初至今因台币呈现走升，因此出口商的美元卖压一直不多，如今台币稍弱，出口商目前仍观望汇价走势，等待时机。至于外商银行大都仍保持汇入，惟幅度较先前明显缩手。
〞外资还是汇入，但量少很多，〞一位小型商银交易员表示。
他们也表示，今日韩国金融市场休市，而台股盘初也小跌，汇市盘初狭幅盘整，没有明确方向。
本地时间10:20，台币兑美元 贬3.2分报31.435。台股加权指数 跌0.25%；韩元兑美元 上日收报1,103.3
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘减少，美元看空气氛稍减；目前一个月美元/台币远汇 报31.316/31.366，上日收在31.300。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.400-31.500
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路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98