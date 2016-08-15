台湾汇市：台币兑美元早盘随股市走弱，韩国休市交投不兴

路透台北8月15日 - 台币兑美元 周一早盘小贬。交易员表示，台股小跌，盘初进口商买入美元，而出口商则观望本波台币走势，美元卖压仍不多。由于韩国金融市场今日休市，汇市交投并不算热络。

汇银人士指出，月初至今因台币呈现走升，因此出口商的美元卖压一直不多，如今台币稍弱，出口商目前仍观望汇价走势，等待时机。至于外商银行大都仍保持汇入，惟幅度较先前明显缩手。

〞外资还是汇入，但量少很多，〞一位小型商银交易员表示。

他们也表示，今日韩国金融市场休市，而台股盘初也小跌，汇市盘初狭幅盘整，没有明确方向。

本地时间10:20，台币兑美元 贬3.2分报31.435。台股加权指数 跌0.25%；韩元兑美元 上日收报1,103.3

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘减少，美元看空气氛稍减；目前一个月美元/台币远汇 报31.316/31.366，上日收在31.300。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.400-31.500

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