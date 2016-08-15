澳新汇市：澳元与新西兰元走势低迷，仍受中国数据不佳的拖累

分析师预计本周澳元将在0.7545-0.7755美元的区间内交投。

“澳元或许会稍有挣扎，但现阶段澳元没有什么大幅下修的理由，”澳洲国民银行 外汇策略联席主管Ray Attrill说道。

“鉴于上周四澳洲电网公司出售计划被拒以及中国的公众反应，对未来中国对澳直接投资的担忧会可能打击市场人气。”

投资者将密切关注澳洲央行周二举行的8月会议，以期得到央行货币政策前景的进一步线索。

期货市场押注圣诞节前降息的可能性为50-50。周三的薪资数据和周四的就业数据也将影响市场预期。

新西兰元 周一早盘交易下跌0.2%至0.7192美元；OM Financial私人客户经理Stuart Ive称，这是因为美国和中国数据疲弱，导致风险交易减少。

他表示，本周即将出炉的大量国内和全球数据，将对新西兰起到至关重要的作用。本周新西兰将公布就业数据，并进行乳制品标售；美国则是将在本周公布通胀数据。

他预计在大量经济数据出炉之前，新西兰元将在0.7200美元附近徘徊。(完)

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