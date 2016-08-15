《美国上市公司业绩公布日程表》--8月15日至8月22日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透8月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 事件名称 间 码 2016年8月15 BMO SYY.N Q4 2016 Sysco Corp 日 2016年8月16 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 日 2016年8月16 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 日 2016年8月16 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 日 2016年8月16 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 日 2016年8月17 NTS TGT.N Q2 2016 Target Corp 日 2016年8月17 BMO PGR.N July 2016 Progressive Corp 日 2016年8月17 BMO LOW.N Q2 2016 Lowe's Companies Inc 日 2016年8月17 BMO SPLS.OQ Q2 2016 史泰博(Staples) 日 2016年8月17 12:00 ADI.OQ Q3 2016 亚德诺半导体(ADI) 日 2016年8月17 AMC CSCO.OQ Q4 2016 思科(Cisco Systems) 日 2016年8月17 AMC NTAP.OQ Q1 2017 NetApp Inc 日 2016年8月17 AMC LB.N Q2 2016 L Brands Inc 日 2016年8月17 AMC A.N Q3 2016 安捷伦科技 日 2016年8月18 BMO HRL.N Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 日 2016年8月18 BMO WMT.N Q2 2017 沃尔玛 日 2016年8月18 20:15 GPS.N Q2 2016 Gap Inc 日 2016年8月18 AMC ROST.OQ Q2 2016 Ross Stores Inc 日 2016年8月18 AMC AMAT.OQ Q3 2016 应用材料(Applied Materials) 日 2016年8月19 BMO FL.N Q2 2016 Foot Locker Inc 日 2016年8月19 BMO EL.N Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder) 日 2016年8月19 BMO DE.N Q3 2016 Deere & Co 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张荻； 审校 徐文焰)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放