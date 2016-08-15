版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 15日 星期一 10:56 BJT

美国个股：推特与苹果谈判，拟将推特应用引入Apple TV--纽约时报

路透8月14日 -

* 推特正在与苹果公司谈判，拟将推特应用引入Apple TV中--纽约时报引述消息人士

* 推特还在与美国职业足球大联盟及职业高尔夫球员协会磋商直播串流协议--纽约时报引述消息人士

* 消息来源：[nyti.ms/2aUN3ae](完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐