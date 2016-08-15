美国社会：密尔沃基开枪击毙嫌犯的警官似乎并未违反法律--警方

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透密尔沃基8月14日 - 美国密尔沃基一位警员因为开枪导致一名嫌疑人死亡而在当地引发持续整夜的骚乱。不过密尔沃基警察局长Edward Flynn周日表示，该名嫌疑人手持枪支转向警员，因此警员开枪似乎是合法的。
威斯康星州州长Scott Walker已经动员该州的国民警卫队，以防更多暴力活动出现。事件中的死者名叫Sylville K. Smith，现年23岁，上周六驾车被一名警官拦下后，在试图逃离时被击毙。
在枪击事件发生后，人群在Sherman Park地区聚集，之后在夜间演变为骚乱。
Flynn称，在骚乱中有17人被捕。四名受伤警官接受治疗后已出院。
Flynn在与密尔沃基市市长Tom Barrett一同参加的记者会上表示，开枪警官是一名黑人，而媒体报导指Smith也是黑人。
他指出，一段事发现场的无声视频似乎显示，警官是在法律允许的范围内开枪射击Smith。Flynn称，警官随身携带的摄影机拍摄的视频显示，Smith手持枪支转向该名警官。(完)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
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