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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 11:08 BJT

中国新债：进出口行周四增发120亿元三期债，含五年浮息和10/20年固息

路透上海8月15日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(18日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民
币三期债，包括五年期Shibor基准浮息以及10年和20年期固息。

    上述浮息债为该行今年第九期增发债，基准利率为三个月上海银行间同业拆放利率（Shibor）的5日均值
，基本利差0.05%，每三个月付息一次；10/20年固息债分别为今年第三期 和2015年第19期CN
150319=CFXS增发债，票面利率为3.33%和3.88%。 
        
    具体发行条款如下：
 
                        今年第九、第三和2015年第19期增发债
   -----------------------------------------------------------
    招标规模上限        5/10年：50亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式       5年浮息（3个月Shibor基准）/10/20年固息
    招标时间            8月18日上午10:00-11:30
    招标方式            单一价格中标(荷兰式)
    缴款日              8月22日
    起息日              5年：8/15；10年：2/22；20年：1月12日
    发行期              8/18-8/22 
    上市日              8月24日
    手续费              5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.2%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

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