中国新债：进出口行周四增发120亿元三期债，含五年浮息和10/20年固息

路透上海8月15日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(18日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民 币三期债，包括五年期Shibor基准浮息以及10年和20年期固息。 上述浮息债为该行今年第九期增发债，基准利率为三个月上海银行间同业拆放利率（Shibor）的5日均值 ，基本利差0.05%，每三个月付息一次；10/20年固息债分别为今年第三期 和2015年第19期CN 150319=CFXS增发债，票面利率为3.33%和3.88%。 具体发行条款如下： 今年第九、第三和2015年第19期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 5/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 5年浮息（3个月Shibor基准）/10/20年固息 招标时间 8月18日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月22日 起息日 5年：8/15；10年：2/22；20年：1月12日 发行期 8/18-8/22 上市日 8月24日 手续费 5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.2% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 曾祥进)